Homem é preso no Rio com arquivos de violência sexual contra crianças

A Polícia Federal (PF) prendeu, hoje (6), em flagrante, um homem de 68 anos, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª Vara Criminal Federal.

De acordo com a PF, o homem morava e cuidava de uma escola desativada no bairro e com ele foram encontrados inúmeros arquivos com cenas de violência sexual contra crianças. Por isso, foi preso em flagrante delito com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determina pena de reclusão de um a quatro anos.

A Polícia Federal informou ainda que, durante as investigações, que começaram no início do ano, o Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos (GRCC) constatou que, além de armazenar, o homem disponibilizava e transmitia arquivos com cenas de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes, pela internet, em rede internacional.

O material apreendido será encaminhado para exames periciais. A PF quer verificar se o preso também praticava outros crimes, como a produção dos arquivos. Se isso for confirmado, vai ser incurso em mais um crime previsto no ECA, e ainda agravado com a pena por estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do código penal. A identidade do preso não foi informada.