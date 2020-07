Primeira noite de funcionamento de bares tem aglomerações no Rio

No primeiro dia de funcionamento dos bares e restaurantes no Rio de Janeiro, depois de meses fechados por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), foram registradas aglomerações em alguns locais. Vídeos divulgados por usuários do Twitter mostram muita gente em frente a bares da zona sul da cidade na noite de ontem (2).

Segundo a Guarda Municipal, constatou-se que muitos moradores deixaram suas casas indo para os bares na rua Dias Ferreira, no Leblon, na zona sul.

Os agentes determinaram o fechamento de diversos estabelecimentos por conta de aglomerações na rua, apesar de os bares e restaurantes terem respeitado protocolos de segurança sanitária em seu interior, como o distanciamento e o uso de máscaras.

A prefeitura do Rio informou que vai ampliar as fiscalizações com o aumento de oito para dez no número de equipes formadas por profissionais da Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal e policiais militares contratados na folga.

Os estabelecimentos flagrados desrespeitando as normas sanitárias serão notificados, multados e até interditados.

Bares, restaurantes, academias e atividades físicas nas areias das praias foram liberadas ontem (2) pela prefeitura, como parte de seu calendário de reabertura econômica.