Bombeiros da Força Nacional vão combater incêndios em Mato Grosso

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) envia, nesta quarta-feira (23), 43 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) para auxiliar no combate aos incêndios em Mato Grosso.

A Portaria 534/2020, assinada pelo ministro André Mendonça, atende pedido feito pelo governador Mauro Mendes e está publicada hoje no Diário Oficial da União.

Além da equipe de bombeiros, o apoio de logística ao estado contará com o envio de dez viaturas, dois micro-ônibus e um helicóptero. Os militares atuarão na região por 30 dias, prazo que poderá ser prorrogado.

Com o objetivo de reforçar o combate aos incêndios na região, o MJSP também está em contato com as secretarias de Segurança Pública do Distrito Federal e do Paraná, que poderão disponibilizar mais militares para o estado, cabendo ao ministério o custeio de diárias dos profissionais.