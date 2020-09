Começa hoje mostra competitiva do Festival de Cinema de Gramado

A mostra competitiva do 48º Festival de Cinema de Gramado, na Serra Gaúcha, começa hoje (18), às 20h. Devido à pandemia da covid-19, o evento será realizado pela primeira vez de forma online e sem atividades presenciais.

As exibições vão até 26 de setembro, quando ocorrerá a cerimônia de premiação e a entrega do Kikito, estatueta que ficou conhecida nacionalmente como o “Oscar brasileiro”.

Os filmes serão exibidos pelo Canal Brasil e pela plataforma de streaming da emissora. Durante a semana, debates sobre os filmes que estão na disputa serão transmitidos pelas redes sociais oficiais do evento. A programação completa está disponível no site do festival.

Na primeira noite da mostra competitiva serão exibidos os curtas 4 bilhões de Infinitos e Receita de Caranguejo, além dos longas Por que você não chora? e El silencio del cazador, da Argentina.

Neste ano serão homenageados os atores Marco Nanini e César Troncoso, a diretora Laís Bodanzky e a atriz Denise Fraga.

História

A primeira edição do festival foi realizada em janeiro de 1973, a partir da iniciativa entre a prefeitura local e a Embrafilme, antiga empresa pública de fomento ao cinema nacional.

O Kikito, estatueta que é entregue aos vencedores, foi desenvolvida pela artista gramadense Elizabeth Rosenfeld.