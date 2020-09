Festival de Música Instrumental do Interior Paulista tem edição online

O Maior Festival de Música Instrumental do Interior Paulista terá uma edição virtual neste ano. A programação começa neste domingo (27) com uma conversa sobre música e acessibilidade com Luis Zanetti e Walker de Souza, que fazem parte do Instituto Adhara – instituição que trabalha com a inclusão de jovens surdos. A conversa terá ainda a participação do músico e educador Charles Raszl.

As conversas seguem diariamente até o dia 3 de outubro, passando por diversos temas, como cultura caipira e tradicional, os processos criativos e as forma de compor. Os convidados abrangem vários estilos. No dia 28, será possível ouvir as impressões dos violeiros Ivan Vilela e de Juliana Andrade. No dia seguinte (29), será a vez dos bateristas, com Mariá Portugal e Sergio Machado. A baiana, Josyara, e o veterano paulistano, Kiko Dinucci farão outro bloco de conversas no dia 2 de outubro.

Programação musical

No dia 4 de outubro, acontecem as apresentações , intercaladas com debates. A abertura será com Badi Assad e Simone Sou, que têm 25 anos de parceria musical. Serão oito apresentações no palco virtual das 16h às 21h.

O público poderá escutar diversos nomes consagrados, como Xenia de França, André Abujamra, Hamilton de Holanda e João Bosco.

Toda a programação será transmitida pelos canais do Facebook e Youtube das Oficinais Culturais.