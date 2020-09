Hoje é dia: confira os principais fatos e datas de 6 a 12 de setembro

O dia 6 de setembro marca os 160 anos do nascimento da ativista feminista Jane Addams, que era assistente social e socióloga estadunidense. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, lutou pela pacificação e pelo desarmamento das grandes potências mundiais, trabalhou para ajudar os pobres e para acabar com o trabalho infantil.

Neste dia 6, também é celebrado o Dia Internacional de Ação pela Igualdade da Mulher, uma data para refletir as diferenças entre homens e mulheres. O mercado de trabalho, cargos de direção e tarefas domésticas são alguns dos pontos em que as desigualdades ficam evidentes. (leia, assista e ouça).

Independência e radiofusão

A independência do Brasil é o acontecimento mais importante de setembro. Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realizam uma cobertura especial que pode ser acompanhada clicando aqui.

O dia 7 também marca os 98 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil e os 84 anos da Rádio MEC, antiga Rádio Sociedade, que foi doada por Roquette-Pinto, em 1936, ao então Ministério da Educação e Cultura, na época chefiado por Gustavo Capanema. Na doação, porém, Roquette impôs as condições de que a emissora transmitisse apenas uma programação educativo-cultural e não fizesse proselitismo de qualquer espécie.

E no sábado, dia 12, a festa é da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que completa 84 anos. Clique e saiba mais sobre a história do Rádio. Leia também na Agência Brasil.

Alfabetização

O Dia Internacional da Alfabetização, celebrado no dia 8, foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em 1966. De lá para cá o acesso às escolas melhorou muito, mas ainda existem em todo mundo cerca de 750 milhões de jovens e adultos que não sabem ler nem escrever.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, havia no país 11,3 milhões de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais de idade. Leia e ouça mais sobre o tema.

Já no dia 10 o escritor e poeta Ferreira Gullar, que ocupou a cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras (ABL), faria 90 anos. Saiba mais sobre o escritor.

Prevenção ao Suicídio

O dia 10 marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, A OMS considera a redução da mortalidade por suicídio prioritária como meta global. A meta foi incluída como indicador nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No Brasil, o Setembro Amarelo traz o debate sobre o assunto para os meios de comunicação, escolas e instituições. Rádios EBC, TV Brasil e Agência Brasil realizam anualmente uma ampla cobertura sobre o assunto.

Cerrado

No dia 11 de setembro comemora-se o Dia Nacional do Cerrado, o segundo maior bioma da América do Sul. Para marcar a data, a Agência Brasil apresenta este ano uma série de quatro reportagens que serão publicadas até o dia em que se celebra o bioma. Clique e leia , assista ou ouça outras reportagens sobre o assunto.

Toda semana divulgamos as principais datas em conjunto com o projeto Efemérides da EBC. Neste espaço, o leitor tem acesso aos episódios e personalidades que tiveram presença no cenário nacional e mundial com os links do material produzido sobre os assuntos.