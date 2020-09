INSS diz que 67,5% dos peritos compareceram ao trabalho hoje

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informaram hoje (25) que 524 peritos médicos federais compareceram aos seus postos de trabalho nas agências da Previdência. O número equivale a 67,5% dos 776 peritos fora dos grupos de risco para a covid-19 e aptos para trabalharem.

Em relação a ontem (24), aumentou em 56 o número de médicos que compareceram às agências. Até as 16h, 4.724 perícias presenciais foram realizadas, contra 4.169 registrados ontem.

Esses atendimentos ocorreram em 162 agências com perícia médica, das 206 que estavam com agenda para hoje. Mais 252 peritos deveriam ter retornado nesta sexta-feira, mas não foram trabalhar.

Ontem, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) acolheu pedido da Advocacia-Geral da União e cassou a liminar que suspendia o trabalho presencial nas agências que adotaram padrões menos rígidos de prevenção de contágio. O vice-presidente em exercício do tribunal, desembargador Francisco de Assis Betti, também determinou a volta do corte de ponto dos médicos faltosos.

Agências do INSS foram reabertas para atendimento presencial no último dia 14, após terem ficado fechadas por cerca de seis meses devido à pandemia de covid-19. Entretanto, os médicos peritos decidiram não retomar as atividades por considerarem não haver segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. Todas as perícias médicas agendadas foram suspensas até a adequação das agências.

Na semana passada, o INSS fez inspeções em agências de atendimento. O órgão concluiu que as salas de perícia liberadas para atendimento cumprem os protocolos sanitários estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a fim de garantir a segurança de servidores e cidadãos com relação à pandemia de covid-19.