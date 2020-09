Movimento de retorno do feriado é intenso nas estradas paulistas

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informa que o movimento de retorno de veículos do litoral e interior em direção à capital paulista deve ser intenso nas últimas horas desta segunda-feira (7). Mesmo com orientação do governo do estado de São Paulo para que os turistas evitassem viajar no feriado prolongado, as rodovias registraram grande movimentação.

Pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que leva ao interior, passaram 465 mil veículos, número próximo à média histórica de feriados que emendam com segunda-feira, com redução de apenas 1,86%. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso às praias do litoral sul e à Baixada Santista, 243 mil veículos desceram a serra neste feriado, alta de 20,08% quando comparado ao último final de semana (28 e 30 de agosto).

Nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, passaram 406 mil veículos no sentido do litoral norte e região de Campos de Jordão, aumento de 28,9%, na comparação com o último final de semana.

Na Rodovia dos Tamoios, que liga a capital ao litoral norte do estado, houve um registro de 134 mil veículos na descida ao litoral entre sexta-feira e domingo, aumento de 68,84% se comparado ao último final.

A recomendação aos usuários que ainda retornam do feriado nesta segunda-feira, portanto, é evitar os horários de maior tráfego nas rodovias. A Artesp e as concessionárias informam que reforçaram mensagens nos painéis eletrônicos das rodovias sobre a importância do isolamento social e de permanecer em casa para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.