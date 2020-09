Operação cumpre mandados contra acusados de lavagem de dinheiro no Rio

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumprem hoje (17) 28 mandados de busca e apreensão contra 12 acusados de lavar dinheiro obtido com a venda de drogas por uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. Entre os alvos estão Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, e Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP.

Os dois estão presos na Penitenciária Federal de Cataduvas (PR). A ação de hoje é um desdobramento da Operação Overlord, de 2015, que mostrou que lideranças da facção criminosa usavam contas bancárias e empresas de outras pessoas para lavar dinheiro proveniente da venda de drogas ilícitas.

Os mandados, expedidos pela 1ª Vara Criminal Regional de Madureira, no Rio de Janeiro, estão sendo cumpridos nos estados do Rio, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.