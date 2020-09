Parques temáticos em São Paulo poderão reabrir dia 23 de setembro

Os parques temáticos do estado de São Paulo, com atividades ao ar livre, poderão reabrir ao público a partir do dia 23 de setembro. Segundo o governo de São Paulo, a medida só vale para os parques que estejam instalados em regiões que estão na Fase 3 – amarela do Plano São Paulo há pelo menos 28 dias consecutivos.

Os parques poderão operar apenas pelo período de oito horas por dia, com limitação de 40% de sua capacidade de público. Todos os funcionários do parque e o público terão que fazer uso obrigatório de máscara. Os ingressos precisarão ser vendidos antecipadamente e haverá controle de acesso. Haverá também medição de temperatura. A fiscalização dessas medidas ficará a cargo das prefeituras.

Os parques estão fechados desde março por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Segundo o governo do estado, a autorização libera a retomada de mais de cem operações, que devem gerar 26 mil empregos diretos e indiretos. A previsão é de que sejam reabertos parques como o Hopi Hari e o Wet´n Wild e os parques aquáticos da cidade de Olímpia.

De acordo com o governador de São Paulo, João Doria, o estado concentra a maior quantidade de parques e atrações temáticas da América Latina.

Um ranking de 2019, da organização internacional Themed Entertainment Association, apontou que quatro dos dez parques aquáticos mais visitados da América Latina estavam em São Paulo. O Thermas dos Laranjais, da cidade de Olímpia (SP), com 1,84 milhão de visitantes anuais, era, segundo o ranking, o quinto parque aquático mais visitado do mundo e único brasileiro entre os dez mais visitados.

Apesar do anúncio de reabertura, o governo alerta que o estado continua em quarentena, ou seja, as pessoas devem continuar mantendo o distanciamento social e evitar aglomerações.