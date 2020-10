Programa vai capacitar agentes de segurança na Tríplice Fronteira

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Universidade de São Paulo assinaram acordo de cooperação para realizar um programa de capacitação para os agentes que atuam nas fronteiras e divisas na Tríplice Fronteira, região entre Brasil, Paraguai e Argentina.

O curso terá início no dia 2 de dezembro com duração de um mês e meio. As aulas serão online e a meta de reunir 500 policiais dos três países. O objetivo da iniciativa é reduzir a diferença de atuação entre as instituições que lidam com o controle do comércio de produtos falsificados e contrabandeados na fronteira para um melhor enfrentamento às organizações criminosas.

A capacitação aborda o funcionamento do crime organizado, o processo de transnacionalização dos mercados ilícitos e a estrutura operacional dos principais mercados ilegais na região. As aulas serão ministradas pelos professores do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo.

Segundo o ministério, o acordo também proporcionará o intercâmbio de docentes e pesquisadores. a elaboração conjunta de projetos de extensão e pesquisa, a organização conjunta de cursos de eventos científicos e culturais, o intercâmbio de informações e publicações, o intercâmbio de membros da equipe técnico-administrativa, ainda, cursos e disciplinas compartilhados.