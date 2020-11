EBC lidera ranking de Desempenho das Empresas Estatais Dependentes

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é primeiro lugar no Ranking de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos na categoria Empresas Estatais Dependentes do Tesouro. Iniciada este ano, a classificação que coloca a EBC à frente de outras 17 empresas foi divulgada nesta terça – feira (10) no Boletim Foco em Custos 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional. Seguidas da EBC no ranking de desempenho figuram a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e a Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), ocupando o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O objetivo da publicação é oferecer à sociedade instrumentos de transparência acerca do uso dos recursos públicos e fomentar entre os gestores governamentais o uso da informação de custos de forma alinhada às melhores práticas de governança pública.

Desde 2017, a EBC tem adotado uma série de medidas voltadas para o aprimoramento da gestão e qualidade do gasto público, repassando a experiência e expertise de custos a outros órgãos da Administração Pública. O coordenador de Custos da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas da EBC, Enio Alves de Souza, credita a conquista à consistência na apuração dos custos, ao apoio institucional e à competência dos integrantes das equipes da área.

O reconhecimento por Boas Práticas na Qualidade da Informação de Custos será conferido durante o evento X Encontro de Gestão de Custos do Setor Público, na próxima quinta-feira (19), das 9h às 17h. O encontro inclui palestras sobre o Reconhecimento de Boas Práticas na Qualidade da Informação de Custos, Ações de Inovação em Custos, Dados Abertos sobre o Painel de Custos, Reformulação das Normas de Custo” e será encerrado com a divulgação do Ranking de Desempenho 2020, no qual EBC conquistou o primeiro lugar em sua categoria.

O evento será transmitido ao vivo pelo Youtube.