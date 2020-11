PF cumpre mandados de busca contra exploração sexual de crianças

Policiais federais cumprem hoje (26) quatro mandados de busca e apreensão contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na região metropolitana do Rio de Janeiro. Três mandados da Operação Lágrimas do Amarante estão sendo cumpridos em São Gonçalo e um em Niterói.



De acordo com a Polícia Federal (PF), a ação de hoje tem por objetivo investigar crimes de compartilhamento, posse e possível produção de pornografia infantil.



A investigação teve como origem informações da Interpol (polícia internacional) e da Unidade Central da Polícia Federal de Combate a Crimes Cibernéticos. Foi constatado pelos investigadores o upload (colocação de arquivo na internet) de um vídeo com pornografia infantil em um site de conteúdo adulto com sede na República Tcheca.



Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói e pela 2ª e 3ª varas federais de São Gonçalo.