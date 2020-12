Após incêndio, Hospital de São Gonçalo restabelece atendimentos

O Hospital e Clínica São Gonçalo (HCSG) informou nesta sexta-feira (25) que o atendimento à população foi restabelecido totalmente, após o princípio de incêndio ocorrido na tarde de ontem (24). Em nota, o HCSG esclareceu que o fogo restringiu-se ao Centro de Tratamento Intensivo 3 (CTI 3), que fica no quinto andar e tem dez leitos destinados ao tratamento de pacientes com covid-19. Um dos nove pacientes internados no CTI 3 morreu.

“A brigada de incêndio do hospital foi até o local e acionou o Corpo de Bombeiros, que chegou com brevidade, contendo o fogo rapidamente. A ação rápida da brigada, bombeiros e a técnica na remoção dos pacientes da unidade atingida permitiu que os pacientes fossem realocados em outros setores de internação no próprio hospital, seguindo todos os protocolos de segurança", diz a nota.

O comunicado do hospital diz ainda que apenas o CTI 3 foi isolado e que todo o funcionamento da unidade hospitalar foi restabelecido. "A princípio, não foi identificada a causa do incêndio, que será avaliado e liberado laudo pela perícia técnica competente.”

Segundo o hospital, dois pacientes foram removidos para outra unidade hospitalar, e os demais, realocados. O o tratamento deles teve continuidade, de acordo com os protocolos de segurança da unidade, acrescenta o HCSG.

O Hospital destacou a presteza de suas equipes multidisciplinares, incluindo colaboradores administrativos, técnicos e médicos, que “não mediram esforços para ajudar a restabelecer a ordem e segurança de pacientes e manter os familiares informados, provendo assim, o restabelecimento integral no atendimento à saúde e às emergências da população de São Gonçalo e adjacências”.

O HCSG fica em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.