Prefeita eleita de Santo Antônio das Missões morre de covid-19

A prefeita eleita de Santo Antônio das Missões (RS), Izalda Boccacio (PP), morreu na noite ontem (3) em razão de complicações decorrentes do novo coronavírus (covid-19). Izalda, que tinha 72 anos, venceu o pleito 53,47% dos válidos.

Ela foi diagnosticada com covid-19 logo depois do encerramento da campanha e estava internada no município gaúcho de São Borja, junto com o marido, Lauro Boccacio.

Professora de formação e diretora de escolas locais, Izalda ocupava o cargo de vice-prefeita. Anteriormente ela também exerceu as funções de secretária municipal de Educação de Santo Antônio das Missões em 2001 a 2004 e dirigiu a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) local.

Por meio de nota, a prefeitura lamentou a morte de Izalda. "Não existem palavras para descrever tamanha tristeza que assola a todos neste momento. Uma perda irreparável", diz a nota publicada nas redes sociais.

O atual prefeito Puranci Barcelos decretou luto oficial de três dias.