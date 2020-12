Saídas de São Paulo têm tráfego tranquilo na véspera de Natal

As principais saídas da capital paulista têm tráfego tranquilo na manhã de hoje (24), véspera do feriado de Natal. O Sistema Anchieta-Imigrantes, que faz a ligação da cidade de São Paulo com a Baixada Santista, não apresenta congestionamento em nenhum dos sentidos.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que interliga a capital paulista à região de Campinas, também têm trânsito tranquilo. As rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, que também ligam a cidade de São Paulo ao interior, não têm nenhum congestionamento.

A Companhia de Engenharia de Tráfego não registra congestionamentos na cidade.

Terminais

Nos terminais de ônibus, é esperado movimento de 482 mil pessoas até a próxima segunda-feira (28), segundo estimativa da Socicam, concessionária que administra os terminais do Tietê, Barra Funda e Jabaquara. Foram disponibilizados 1,9 mil veículos extras para atender os passageiros neste fim de ano.

Entre os destinos mais procurados estão o Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e o interior e litoral de São Paulo.

Litoral

Ontem (23), os nove prefeitos da região da Baixada Santista, no litoral paulista, decidiram manter os municípios com as restrições da Fase Amarela da quarentena durante as festas de fim de ano. A decisão vai contra o estabelecido pelo governo estadual, que determinou a volta de todas as cidades de São Paulo à Fase Vermelha da quarentena contra o coronavírus entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro.

A Fase Vermelha permite apenas o funcionamento de atividades essenciais, como mercados, farmácias e postos de combustível. Na Fase Amarela, os bares e o comércio podem funcionar com restrições. Foram planejadas, no entanto, interdições às praias da Baixada nos dias 31 e 1º para evitar aglomerações.