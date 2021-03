Homicídios aumentam em São Paulo no mês de fevereiro

Em fevereiro, os homicídios dolosos ou intencionais aumentaram 8,1% no estado de São Paulo em comparação ao mesmo período do ano passado, subindo de 210 para 227 ocorrências. Já o número de vítimas desse tipo de crime [uma mesma ocorrência pode terminar com mais de uma vítima] subiu 9,6% na mesma comparação, passando de 218 vítimas para 239.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os casos de estupro também aumentaram no estado. O indicador subiu 11,1% em relação ao de fevereiro do ano passado, com um total de 983 notificações, ante 885 registradas em 2020.

Os demais indicadores registraram queda no estado. No caso de latrocínio [roubo seguido de morte], as ocorrências caíram de 22 para 12 casos. O número de vítimas desse tipo de crime também diminuiu, passando de 24 para 12.

Os furtos em geral caíram 25,7% em fevereiro de 2021, na comparação com igual mês de 2020. O número passou de 47.015 para 34.933 – uma diferença de 12.082 boletins. De acordo com a secretaria, o número é o menor desde 2001.

A tendência de queda se estendeu para os roubos em geral. O indicador caiu 20,2%, passando de 23.708 para 18.925 ocorrências.