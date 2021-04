Hoje é Dia: rei Roberto Carlos completa 80 anos

A semana entre os dias 18 e 24 de abril traz tanto um rei quanto uma rainha como aniversariantes. Enquanto o dia 21 de abril é voltado para as comemorações dos 95 anos da rainha Elizabeth II, do Reino Unido, a América Latina comemora, no dia 19, os 80 anos do “rei” da música brasileira: Roberto Carlos. A alcunha conferida ao cantor pode não ser um título de fato, mas seu reinado musical está registrado na história do MPB.

Roberto Carlos: são tantas emoções

Roberto Carlos cantou na Rádio Nacional antes mesmo de gravar o seu primeiro disco. Sucesso da Jovem Guarda, o homenageado desta semana conta que recorreu bastante à Nacional para divulgar suas canções.

Em depoimento à emissora, Roberto Carlos conta que foi frequentador assíduo de programas de auditório transmitidos na época, principalmente os comandados por Paulo Gracindo.

“A Rádio Nacional tem uma importância muito grande, muito linda na minha carreira”, revelou o cantor octogenário nas ondas do rádio.

Para ouvir o depoimento completo, assista ao vídeo abaixo:

"E vinha lá de Niterói pra ir à Rádio Nacional / Usando aquele antigo e tão surrado meu blusão de couro / Ia cantar a minha esperança num programa de calouros..." Letra da música Minha Tia (Roberto Carlos)

Quando foi a vez de a Rádio Nacional fazer 80 anos, especialistas e o próprio rei Roberto Carlos relembram os tempos em que a Jovem Guarda vivia nos corredores da Nacional. Reveja o que ele disse no trecho abaixo, retirado do programa Caminhos da Reportagem:

Majestade do samba

Se tem lugar para rei e rainha, também tem para Ataulfo Alves, um dos principais compositores e cantores do samba brasileiro. Autor de mais de 320 canções - entre elas, Ai Que Saudades da Amélia, Pois é e Laranja Madura -, o “Capitão Severino”, como era chamado, morreu no dia 20 de abril de 1969.

A data do adeus transformou-se em uma homenagem ao sambista, tornando-se o Dia do Disco. O programa História Hoje detalhou melhor essa celebração. Ouça:

Livros para a criançada

A semana começa com o Dia do Livro Infantil (18). Mas há uma pergunta que sempre fica no ar: Por que o Dia Nacional do Livro Infantil é celebrado em 18 de abril? A resposta está em uma matéria do Portal EBC, publicada em 2013.

“O escritor Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882. Em homenagem a ele, a gente celebra o Dia Nacional do Livro Infantil na data do aniversário”, destaca a reportagem.

A matéria lembra ainda a diversidade presente em livros infantis. Nesta matéria do Repórter Brasil, é possível entender a relação da escrita com a poesia e as ilustrações. Assista:

Alô, Daisy

Daisy Lúcidi foi uma âncora e apresentadora que fez sucesso em emissoras privadas e públicas, principalmente na Rádio Nacional. Entre os seus programas mais conhecidos, está o Alô, Daisy, que ficou no ar por 47 anos, desde o dia 19 de abril de 1971. Leia mais sobre a história do programa na matéria especial da Agência Brasil.

Daisy morreu em decorrência da covid-19 em 2020, mas seu legado continua até hoje. Em 2019, o acervo da Empresa Brasil de Comunicação resgatou parte dessa história. É possível ouvir, por exemplo, um trecho do programa Nacional 80. Nele, Daisy conta um pouco sobre sua vida pessoal, carreira e paixão pelo programa:

Datas marcantes

Essa semana de abril também traz uma série de datas marcantes do calendário nacional. No dia 19, é o Dia do Índio e do Exército Brasileiro. Já o dia 21 é voltado para recordar a Inconfidência Mineira. A data também marca a inauguração de Brasília e do Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Em 2021, o espaço cultural completa 40 anos, sendo sete deles fechado para restauro. Por sua vez, no dia 22 é celebrado o Dia do Descobrimento do Brasil pelos portugueses.

Outro marco da semana está no espaço. No dia 19 de abril de 1971, foi lançada a Salyut 1 (DOS 1), a primeira estação espacial feita pelo homem. Sua primeira tripulação foi lançada na Soyuz 10, mas não foi capaz de embarcar devido a uma falha no mecanismo de aterrissagem.

Aniversário da capital Brasília

Brasília entra para a sua sétima década de existência em 21 de abril. Aos 61 anos, a capital do Brasília já passa de 3 milhões de habitantes, conforme projeções do IBGE. Durante as comemorações das seis décadas, o programa Fique Ligado fez uma lista de 60 motivos culturais para amar a cidade. Além disso, Brasília já tem sua própria identidade cultural e suas próprias gírias.

Mas, como era o Planalto Central antes da construção de Brasília? E como foi a escolha do local exato para a construção da nova capital do Brasil? Em 2020, o Caminhos da Reportagem contou a história do Distrito Federal – do território à inauguração. Reveja:

18 a 24 de Abril de 2021 18 Dia Nacional do Livro Infantil - a data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 19 Nascimento do cantor e compositor fluminense Roberto Carlos (80 anos) Morte do ator e humorista gaúcho Walter D'Ávila (25 anos) Nascimento do poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor pernambucano Manuel Bandeira (135 anos) - dentre suas várias atividades, escreveu crônicas para o programa Quadrante, da Rádio MEC Lançamento da primeira estação espacial colocada em órbita pela humanidade, a soviética Salyut 1 (DOS 1) (50 anos) Dia do Índio Dia do Exército Brasileiro Início do programa Alô Daisy, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (50 anos) 20 Dia do Disco - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1968 Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira 21 Nascimento de Isabel II ou Elizabeth II (95 anos) - atual rainha do Reino Unido e de 15 outros estados independentes, conhecidos como reinos da Comunidade de Nações, além de chefe da Commonwealth, formada por 53 estados Morte do jogador de futebol e treinador mineiro Telê Santana da Silva (15 anos) Morte do músico, cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor, ator, filantrópico e dançarino estadunidense Prince Rogers Nelson, o Prince (5 anos) Dia da Inconfidência Mineira Inauguração do Teatro Nacional Cláudio Santoro (40 anos) Inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil (20 anos) 22 Nascimento do saxofonista, flautista, compositor e arranjador mineiro Nivaldo Lima Ornelas (80 anos) Nascimento da rainha espanhola Isabel I de Castela, também conhecida como Isabel, a Católica (570 anos) - juntamente com seu marido, Fernando de Aragão, forneceu apoio financeiro e intelectual às grandes navegações espanholas, em especial a viagem de Cristóvão Colombo, que resultaria na chegada ao continente americano Nascimento do compositor, cantor e instrumentista fluminense Aldacir Evangelista de Mendonça, o Aldacir Louro (95 anos) - atuou em rádio e televisão, apresentando-se na década de 1950 em vários programas da Rádio Nacional e Rádio Mayrink Veiga Dia do Descobrimento do Brasil pelos portugueses Dia Internacional da Mãe Terra - comemoração que foi iniciada nos Estados Unidos em 1970 como o Dia da Terra ou Earth Day. Foi quando o senador norte-americano, Gaylord Nelson, convocou o primeiro protesto nacional contra a poluição do nosso planeta, tendo recebido a adesão de vários países após 1990 e sendo ratificada pela 80ª Assembleia Geral da ONU 23 Nascimento do cantor e compositor norte-americano Roy Kelton Orbison (85 anos) - um dos pioneiros do rock, autor do hit Oh, Pretty Woman Morte da atriz, jornalista e escritora australiana Pamela Lyndon Travers (25 anos) - autora dos livros com a babá Mary Poppins Morte do escritor inglês William Shakespeare (405 anos) Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral - nesta data, no ano de 1616, morreram Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega Dia Mundial dos Escoteiros Dia Nacional do Choro Dia de São Jorge - feriado estadual no Rio de Janeiro 24 Nascimento da educadora gaúcha Esther Pillar Grossi (85 anos) Tombamento estadual do Centro Histórico e Igreja Matriz de São Thomé das Letras/MG (25 anos)

*Com produção de Simone Magalhães