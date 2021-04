Blitz contra aglomeração fecha bingo e autua festa em São Paulo

O Comitê de Blitze do governo do estado e da prefeitura de São Paulo fechou na madrugada de hoje (10) um bingo no bairro de Santa Cecília, no centro da capital, com a presença de cerca de 100 pessoas. De acordo com o governo paulista, foram apreendidas 50 máquinas de videobingo no local. Medida visa evitar disseminação do novo coronavírus.

O comitê também autuou uma festa no bairro de Guaianazes, na zona Leste da capital, um bar e uma lanchonete na Aclimação, na região central, e uma tabacaria na Água Branca, na zona Oeste. No total, 26 estabelecimentos foram inspecionados no município de São Paulo, três fechados e 16 foram pessoas presas.

Integram o Comitê de Blitze agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Coordenadoria da Vigilância Sanitária pela prefeitura de São Paulo. Pelo governo do estado, atuam profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar.