Canal TV BrasilGov no YouTube atinge marca de 1 milhão de inscritos

O canal no YouTube da TV BrasilGov atingiu, nesta semana, a marca de 1 milhão de inscritos. O índice foi alcançado após aumentos expressivos na audiência apresentados desde 2019. No ano passado, o canal registrou quase 76 milhões de visualizações. Nos quatro primeiros meses deste ano, são cerca de 25,5 milhões de visualizações. O perfil é responsável pela divulgação de ações, notícias e informações do governo federal.

O crescimento da audiência coincide com a pandemia de covid-19, que fez aumentar a demanda do público por informações sobre a doença, como apresentadas nas lives do Ministério da Saúde que trazem as medidas do governo federal para combater a doença.

Em 2021, nos quatro primeiros meses do ano, já são cerca de 25 milhões e quinhentas mil visualizações. Desde a criação do canal, em 2008, a TV Brasil Gov publicou 57.104 vídeos. Apenas em 2021 foram 664.

A missão da TV BrasilGov é informar e noticiar as ações do Poder Executivo, divulgar a agenda da Presidência da República e veicular programas, reportagens e entrevistas sobre políticas públicas.

Tudo sempre de forma impessoal e sem juízo de valor, conforme prevê o artigo 37 da Constituição. Nele está explícito que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

*matéria atualizada às 16h59 para acréscimo de informação

Veja matéria na TV Brasil: