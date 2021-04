Feriado: Rio tem queda de 11% em acidentes graves em rodovias federais

Dados divulgados hoje (5) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que houve uma queda de 11% nos acidentes graves em rodovias federais durante a Semana Santa deste ano com relação ao mesmo feriado do ano passado. As ações da PRF tiveram início na quinta-feira, (1º), e se estenderam até domingo (4).

Mesmo com o período de restrições no estado do Rio de Janeiro para conter a disseminação do novo coronavírus, a PRF verificou um aumento no fluxo de veículos, principalmente na BR-101, em direção às praias da Região dos Lagos. Mesmo assim, durante todo o feriado, o trânsito se manteve regular, sem obstruções ou retenções significativas.

Devido às medidas restritivas de combate à covid-19, o acesso a todas às praias da região ficou proibido.

Uso do celular

O número total de autuações foi 8% menor. Já a infração de usar o aparelho celular ao dirigir subiu 57%, número que preocupa o órgão. Fazer uso do aparelho celular enquanto dirige é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Não chega a ser considerado um crime de trânsito, contudo, é infração gravíssima, com multa no valor de quase R$ 300 e aplicação de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ao longo do período de operação, a fiscalização da PRF foi intensificada em todas as rodovias do estado. A ação terminou com 22 presos e 13 veículos recuperados por serem sido roubados ou furtados.