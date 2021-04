Restrições não impedem movimentação em praias do Rio

Apesar de ainda não ser permitida a permanência nas praias do Rio de Janeiro, o dia de sol intenso e céu azul levou muita gente para a Barra da Tijuca, na zona oeste, inclusive os ambulantes que também não podem circular nas praias. O último decreto da prefeitura, publicado (23), liberou as praias, mas apenas nos dias úteis, o que, na prática, só vai ocorrer de a da semana que vem.

Na madrugada deste , mesmo com as fiscalizações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), também foram registradas aglomerações em bares e restaurantes de bairros das zonas norte e sul. A prefeitura já avisou que, se a população não respeitar as medidas de flexibilização, pode retroceder e voltar com restrições mais severas.

Balanço

Em 15 dias de fiscalizações das medidas de restrição na cidade, a prefeitura registrou 22.887 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. Neste período, os fiscais multaram 963 bares, restaurantes e ambulantes e fecharam 202 estabelecimentos por desrespeitarem às medidas definidas pelo decreto.

Somente (23), as fiscalizações da Seop contabilizaram 1.664 autuações, com 24 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes e sete estabelecimentos por desrespeitarem as medidas previstas em decreto municipal.

Ações

As equipes, formadas por agentes da secretaria, da guarda municipal, da vigilância sanitária, com apoio da polícia militar, estiveram em diversos pontos da cidade para impedir aglomerações e verificar se os estabelecimentos estavam cumprindo, além do horário correto de fechamento, a capacidade máxima de pessoas estabelecida pela prefeitura.

A guarda municipal também realizou rondas em todas as regiões da cidade para atender denúncias enviadas pela população à Central 1746 da prefeitura. Os agentes foram à orla para cumprir determinação que proíbe a presença de pessoas na areia das praias.

Entenda

As alterações das medidas de restrição na cidade, publicadas ontem, valem até o dia . As atividades não essenciais, como restaurantes, museus, cinema, teatro, clubes esportivos, casas de festas e outros, podem funcionar até as 22h, com uma hora de tolerância para encerrar as atividades. Após este horário, o funcionamento de restaurantes e afins só é permitido nas modalidades drive-thru e take away, sem atendimento presencial. Já as atividades essenciais, como supermercados, farmácias, hospitais e outros, podem funcionar sem horários definidos.

As áreas de lazer na orla de Copacabana, do Leblon e de Ipanema, na zona sul, continuam fechadas. Também permanece proibida a realização de eventos de qualquer natureza, como festas e rodas de samba, em áreas públicas e particulares; bem como o funcionamento de boates, danceterias, salões de dança e casas de espetáculo.