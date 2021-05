Mais de mil cestas básicas são entregues a indígenas do DF

As cestas foram adquiridas em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Cidadania, e entregues pela Funai. "Estamos no front para atender as famílias em situação de vulnerabilidade. Nossa missão é estar junto dos brasileiros que mais precisam", disse o ministro João Roma.

Na última semana, foram entregues cestas a cerca de 60 estudantes indígenas da Universidade de Brasília (UnB) e outras 20 famílias de agricultores e artesãos indígenas da etnia Xucuru que vivem na cidade de Sobradinho.

Nos próximos dois meses, serão beneficiados outros 60 estudantes e mais 232 famílias indígenas que vivem na Candangolândia, Ceilândia, Gama, Noroeste, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia, Sobradinho, além da Organização Indígena Portal Do Xingu.

Cada cesta de alimentos contém cerca de 22 kg, com arroz, feijão, açúcar, macarrão, leite em pó, flocos de milho e óleo de soja. Os alimentos beneficiarão indígenas das etnias Baré, Fulni-ô, Guajajara, Karipuna, Kokama, Pankararu, Pataxó, Piratapuya, Marubo, Tembe, Ticuna, Tupinambá de Olivença, Wassú e Xavante.

Brasil Fraterno

Desde o início da pandemia, a Funai distribuiu em todo o país cerca de 600 mil cestas básicas a famílias indígenas, o que representa mais de 13 mil toneladas de alimentos entregues.

A ação faz parte do programa Brasil Fraterno, que reúne ações governamentais e de parceiros para amenizar impactos sociais, econômicos e nutricionais da pandemia.

* Com informações do Ministério da Cidadania