Mostra de Contadores de Histórias homenageia Marina Colasanti

A décima edição da Mostra Internacional de Contadores de Histórias Cada Qual no Seu Recanto, que acontece online neste domingo (27), traz dez contadores de histórias de diversas partes do Brasil e do mundo para homenagear a escritora Marina Colasanti. A iniciativa é dirigida pelo ator e escritor José Mauro Brant.

Segundo os organizadores, a escritora é uma das autoras mais contadas e lidas entre os contadores de histórias de todo o Brasil e também no mundo. Segundo José Mauro Brant, os contos da autora “apresentam muitas lições e símbolos.”

“Todas as pessoas que estão vindo já conhecem Marina, já encontraram com ela ou têm alguma relação afetiva com a obra dela. Vai ser realmente um abraço”, comentou Brant.

O evento conta com participação especial de Eliane Yunes, presidente do Conselho de Desenvolvimento do iiLer e criadora do Proler. Também estarão presentes contadores de histórias da Espanha, de Portugal, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Ceará e do Rio Grande do Sul.

Destinado para toda a família e crianças de todas as idades, o evento apresentará duas histórias de cada convidado, intercaladas entre canções, depoimentos, poemas e interação com o público.

A transmissão do evento será pela plataforma Zoom e também pelo canal Biblioteca Paraíso.

Informações e descontos para professores e grupos e alunos da rede pública podem ser solicitadas via e-mail.