Programação infantil leva TV Brasil ao terceiro lugar em audiência

Na contramão das emissoras privadas, a TV Brasil mantém forte a sua programação infantil: a manhã toda é dedicada aos desenhos educativos mantidos pela emissora. A nova programação, mais compacta, com produções mais refinadas e mais acessibilidade com recursos como áudio descrição, já alcançou cerca de 3,6 milhões de telespectadores nas praças DF, Rio e SP, com picos de audiência de 1.60, e levou a emissora a ficar entre as três primeiras na TV aberta em vários momentos.*

Como resultado, no mês de maio, a faixa de segunda a sexta, das 08h15 às 12h, teve uma performance cerca de 27% maior que no 1º trimestre de 2021, mostrando os ganhos que a nova programação trouxe para o horário.

O diretor de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Denilson Morales, destacou que a TV Brasil se tornou referência nesse tipo de programação. “Você não tem mais isso nos canais comerciais, que não exibem mais essa quantidade de desenhos ou sequer exibem por razoes legais, de mercado publicitário que não pode ser explorado”. Morales destacou que todas as faixas etárias são contempladas na programação, desde os mais pequenininhos, por volta dos quatro anos, até estudantes de ensino médio. “A gente olha para esse público e contribui para sua educação”, disse.

São quase 20 produções disponíveis. Entre elas estão os desenhos Chocolix que possui personagens negros e cuja intenção é a prevenção do bullying; Kiwi, para aprender palavras e se alfabetizar em inglês de uma maneira divertida; Pablo, que tem como personagem principal um menino com Transtorno de Espectro Autista, Além da Lenda, que aborda o folclore brasileiro e os já consagrados Show da Luna e Detetives do Prédio Azul.

A programação completa você confere no site da TV Brasil Animada.

*Fonte: Kantar IBOPE Media/ InstarAnalytics / GSP, GRJ e DF / Jan a Jun 2021 / Rat% Domiciliar e Cov# Individual / Programa: TV Brasil Animada | Faixa: 08h15 às 12h