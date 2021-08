Delegacia da Mulher completa 36 anos de atuação na capital paulista

A 1ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM) do país completa nesta sexta-feira 36 anos de atuação no centro da capital paulista. Reclamações de mulheres sobre o atendimento prestado em delegacias de polícia comuns, onde geralmente eram ouvidas por homens, motivaram a criação da primeira unidade especializada do país no estado de São Paulo, em 1985. https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-08/ha-30-anos-delegacia-da-mulher-deu-inicio-politicas-de-combate



Atualmente são 138 DDMs espalhadas pelo estado, com objetivo de garantir mais segurança a mulheres, crianças e adolescentes, quando o assunto é violência doméstica ou familiar e crimes contra a dignidade sexual.



Todas as delegacias paulistas podem atender crimes dessa natureza, mas as DDMs foram criadas co o objetivo de proporcionar uma estrutura mais acolhedora para que as vítimas se sentissem confortáveis ao fazer as denúncias, solicitassem medidas protetivas de urgência contra os autores dos crimes e tivessem respaldo psicológico para enfrentar a situação de violência.



Pela necessidade de proteção constante às mulheres vítimas de violência, algumas unidades especializadas oferecem atendimento ininterrupto, iniciativa que começou com a 1ª DDM da capital e foi estendida a mais nove unidades, distribuídas nas zonas norte, sul, leste e oeste de São Paulo e nas cidades de Campinas, Santos e Sorocaba.



De janeiro a junho deste ano, todas as DDMs do estado registraram mais de 69,7 mil boletins de ocorrência, realizaram mais de 4,1 mil prisões e solicitaram mais de 25,6 mil medidas protetivas de urgência.

DDM Online

Nas condições impostas pela pandemia, com o isolamento social e a necessidade de a população ficar em casa para evitar a disseminação da covid-19, as vítimas passaram a conviver mais tempo com seus agressores. Diante disso, a Polícia Civil criou a DDM Online para facilitar as denúncias.



Essa estrutura começou a funcionar em abril do ano passado, com a inclusão da violência doméstica contra mulher no rol de crimes que podem ser registrados pela delegacia eletrônica. Com isso, basta que a vítima tenha acesso a um dispositivo conectado à internet para fazer as denúncias à Polícia Civil. A DDM Online funciona 24 horas e conta com 86 funcionários, sendo seis delegadas.



No primeiro ano de funcionamento, a unidade registrou mais de 24 mil boletins eletrônicos. Se considerada a produtividade desde a criação até julho deste ano, já foram realizados 34.115 boletins pela DDM Online.