Semelhança entre México e Brasil é tema do Caminhos da Reportagem

O Brasil e o México têm muito em comum. O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, deste domingo (15) mostra o que une os dois países, a começar por suas independências. O México comemora este ano o bicentenário de um ponto crucial da sua história: a assinatura do Tratado de Córdoba, que reconheceu o país como nação independente da Espanha.

A independência mexicana faz parte das Revoluções Atlânticas, movimentos na América moldados pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa. O Brasil também fez parte dessas revoluções, quando se tornou independente de Portugal há quase 200 anos.

Muito em comum

O México e o Brasil são as maiores economias da América Latina. "Os dois representam um Produto Interno Bruto de 54%, estão entre as 20 maiores economias do mundo", afirma o gerente de Políticas de Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Fabrizio Panzini. Carros e autopeças são os produtos mais comercializados entre os dois. O primeiro modelo exportado para os mexicanos foi a Brasília, da Volkswagen, em 1974. Fez tanto sucesso lá, que apareceu no seriado mexicano de maior sucesso: Chaves. Era o carro do "senhor Barriga".

Criado na década de 70, Chaves só chegou ao Brasil em 1984. Conquistou uma legião de fãs, entre eles o youtuber Fábio Ribeiro. Ele conheceu o Roberto Bolaños, criador do personagem, durante uma viagem ao México e foi recebido na casa do ator. "A gente estava em piripaque, né?", brinca o youtuber. "Foi uma conversa rápida, mas ele disse que se arrependeu de não ter vindo conhecer o Brasil quando teve oportunidade", lembra.

Tequila e tacos

Um produto mexicano de grande aceitação no Brasil é a tequila e, por aqui, só existe a mexicana - assim como toda cachaça encontrada no México é brasileira. Segundo o embaixador do México no Brasil, José Ignácio Piña Rojas, um acordo comercial entre os dois países reconhece a origem das bebidas, não sendo possível produzi-las em seus territórios - apenas importá-las.

Pratos como guacamole, tacos e burritos atraem o gosto brasileiro. Em São Paulo, o restaurante Metzi foi o resultado do encontro de dois chefs: a brasileira Luana Sabino e o mexicano Eduardo Ortiz. Eles garantem que a união também é possível nos pratos. "Há muitos ingredientes em comum: lá temos as chicatanas e aqui vocês têm a tanajura; algumas pimentas a gente consegue desidratar, não é a mesma coisa, mas você consegue trabalhar bem com elas", garante Eduardo.

Há oito nos, o jornalista brasileiro Vinicius Covas se mudou para o México, a fim de fazer uma pós-graduação, e está lá até hoje. "Foi um país que me surpreendeu por oportunidades de trabalho e negócios", diz. Além disso, ele acredita que o turista fica maravilhado com a diversidade do país. "Você pode conhecer desertos, praias paradisíacas, viajar séculos a cada semana, é um país impressionante", conclui.



Todos esses assuntos e muitos outros estarão no episódio Conexão Brasil-México, do Caminhos da Reportagem, que vai ao ar neste domingo (15), às 20h, na TV Brasil.