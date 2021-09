Festival de Música Nacional FM anuncia 50 canções semifinalistas

Nesta quinta-feira (23), às 15h, as 50 composições classificadas para as semifinais do Festival de Música Nacional FM serão conhecidas pelo público. O anúncio será feito em transmissão na Rádio Nacional FM Brasília, organizadora do concurso de inéditas.

Clique e escute ao vivo a Nacional FM Brasília:

A edição de 2021 bateu o recorde de inscrições. Ao todo, 445 composições (389 com letra e 56 instrumentais) do Distrito Federal e da região do Entorno da capital federal entraram na competição. Até então, a edição de 2020 (com 319 inscrições) detinha a melhor marca. Para Carlos Senna, coordenador do festival, o recorde não foi uma surpresa. "O recorde deste ano acompanhou a tendência do ano passado. O que mais chamou atenção foi o grande número de novos artistas inscritos", diz.

Depois do anúncio, as canções classificadas começam a ser veiculadas na programação da Nacional FM. E o público também pode participar desta etapa do festival, votando na sua canção favorita por meio da página do Festival de Música da Nacional FM até o 4 de novembro. Das 50 músicas, 12 serão classificadas para a fase final.

A lista das semifinalistas foi fechada por uma comissão julgadora, composta por representantes da Nacional FM e por jurados convidados. Este júri técnico também será responsável pela seleção de 11 das 12 músicas finalistas - completa a relação a música mais votada pelo público na internet. As músicas vencedores serão escolhidas apenas pelos especialistas que compõem a banca.

Clique e confira a página oficial do festival

Próximas etapas

No dia 5 de novembro, as 12 composições finalistas serão anunciadas e seguem na programação da Nacional FM de Brasília até o dia 27 de novembro. Nesta data, está previsto para acontecer o show da final, com apresentação dos finalistas e anúncio dos vencedores. De acordo com a organização, ainda não está definido se o show terá presença de público, o que dependerá das normas sanitárias vigentes no Distrito Federal e da situação da pandemia do novo coronavírus.

O festival vai premiar compositores nas seguintes categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Letra, Melhor Arranjo e as premiações de Música Mais Votada na Internet e Melhor Torcida.

Esta é 13ª edição do Festival de Música Nacional FM, que busca abrir espaço para os artistas de Brasília e do Entorno da capital federal na programação da rádio, impulsionando toda a cadeia produtiva da música da região. A primeira edição do festival aconteceu em 2009. Desde 2015, a final acontece no palco do Teatro da Caixa Cultural. No ano passado, por conta da pandemia, o show com os finalistas foi gravado pela TV Brasil e o resultado divulgado ao vivo na Nacional FM após as gravações.

Navegue pela playlist com as canções originais dos vencedores das quatro últimas edições do Festival de Música Nacional FM: