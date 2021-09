Praia Grande recebe 256 moradias destinadas a famílias de baixa renda

O governo federal, o estado de São Paulo e a prefeitura de Praia Grande (SP), entregaram, na tarde de hoje (30), 256 moradias a famílias de baixa renda da cidade do litoral paulista. Os módulos 5 e 6 do Conjunto Habitacional Jardim Imperador, cujas chaves foram entregues hoje aos novos moradores, irão beneficiar cerca de mil pessoas.

O investimento federal nos imóveis foi de R$ 24,3 milhões, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O governo estadual participou com R$ 7,7 milhões, e a prefeitura municipal doou o terreno onde foi construído o conjunto habitacional.

Os módulos 5 e 6 do Conjunto Habitacional Jardim Imperador contam com casas de dois pavimentos e três metragens diferentes: 55,67 m²; 66,15 m² e 66,65 m². Em média, os beneficiados terão de pagar parcelas mensais de R$ 120.

“Ninguém está dando nada a vocês. Isso é uma conquista. É a sociedade recebendo de volta parte dos recursos que ela pagou. Todos nós aqui pagamos imposto. Então, aqui ninguém está dando nada para ninguém”, destacou o secretário Nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos.

O Conjunto Habitacional Jardim Imperador é composto por quatro condomínios, totalizando 436 unidades. Os módulos 3 e 4 foram inaugurados em fevereiro e maio deste ano e contam com 90 moradias cada.