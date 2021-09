Queimamufa estreia neste sábado na TV Brasil Animada

De onde vieram os dinossauros? Por que o corpo humano é assim? Para que serve a gravidade? Estas e outras perguntas são exploradas por uma dupla esperta e curiosa, que guia a criançada para o mundo das ciências com muito bom humor. As respostas poderão ser vistas no programa QueimaMufa que estreia neste sábado, 11h30, na TV Brasil Animada.

QueimaMufa acompanha as aventuras científicas dos irmãos Rafa (12) – um youtuber mirim que quer bombar na internet – e Manu (10) – a espevitada e super curiosa da dupla. A cada episódio os irmãos visitam uma dimensão paralela e extraordinária, a Mente Ultra Fantástica Artificial, mais conhecida como Mufa, em busca de respostas para as dúvidas da caçula e novos temas para os vídeos de Rafa.

TV Brasil Animada

Na contramão das emissoras privadas, a TV Brasil mantém forte a programação infantil: a manhã toda é dedicada aos desenhos educativos mantidos pela emissora. A nova programação, mais compacta, com produções mais refinadas e mais acessibilidade com recursos como áudio descrição, já alcançou cerca de 3,6 milhões de telespectadores nas praças Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, com picos de audiência de 1,6 pontos no Ibope, e levou a emissora a ficar entre as três primeiras na TV aberta em vários momentos*.

São quase 20 produções disponíveis. Entre elas estão os desenhos Chocolix que possui personagens negros e cuja intenção é a prevenção do bullying; Kiwi, para aprender palavras e se alfabetizar em inglês de uma maneira divertida; Pablo, que tem como personagem principal um menino com transtorno de espectro autista; Além da Lenda, que aborda o folclore brasileiro e os já consagrados Show da Luna e Detetives do Prédio Azul (DPA).

A programação completa você confere no site da TV Brasil.

Ficha técnica QueimaMufa Produção: Giros Filmes

Direção: Rodrigo Hinrichsen

Elenco:

Maria Luiza Galhano - Manu;

João Gabriel Pessanha - Rafa;

Thainá Gallo - Ciça;

Elvira Helena - Dona Sonia;

Higor Campagnaro - Miolo;

Ignacio Aldunate - Sebastian

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize!

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo endereço play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.