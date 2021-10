Digitaliza Brasil: sinal de TV digital é expandido para 183 cidades

O Ministério das Comunicações anunciou que o ministro Fábio Faria assinou, na noite de ontem (6), termos de adesão de 178 municípios brasileiros ao programa Digitaliza Brasil - que busca expandir o sinal digital de televisão para todo o território nacional.

Foram incluídas no programa cidades do Ceará, da Paraíba, do Maranhão e do Rio Grande do Norte. Os outros 5 municípios que constam na lista publicada pelo Ministério das Comunicações já haviam sido contemplados em setembro. Segundo o comunicado emitido pela pasta, as estações compartilhadas de transmissão digital que fornecerão o serviço serão entregues entre novembro e dezembro deste ano.

O programa foi criado em maio deste ano e, entre outras finalidades, abre espaço na banda de transmissão para a chegada da tecnologia 5G no Brasil. No início de setembro, o Digitaliza Brasil ganhou 322 cidades participantes.

De acordo com dados do ministério, o Brasil ainda conta com 1.638 cidades sem acesso ao sinal digital, que garante maior qualidade na recepção, mais canais e funções de interatividade. A expectativa, segundo Fábio Faria, é que a cobertura digital atinja 100% do território nacional até dezembro de 2022.

Das cidades que foram contempladas nesta fase, 44 são do Ceará, 43 do Maranhão, 53 da Paraíba, 16 do Piauí e 27 do Rio Grande do Norte.

O governo fornecerá kits de adaptação para famílias que não possuírem aparelhos televisores compatíveis com a tecnologia. A adesão ao Digitaliza Brasil não possui custos para os clientes e consumidores.