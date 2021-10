Hoje é Dia: datas da semana celebram vacinação e aviação

17 a 23 de outubro de 2021

17

18

Nascimento do cantor e compositor norte-americano Charles Edward Anderson Berry, o Chuck Berry (95 anos) - um dos pioneiros do gênero rock and roll. Com canções como Maybellene (1955), Roll Over Beethoven (1956), Rock and Roll Music (1957) e Johnny B. Goode (1958), Berry refinou e desenvolveu o rhythm and blues nos principais elementos que tornaram o rock and roll distinto

Nascimento do educador, miitar e político fluminense Benjamin Constant (185 anos)

Morte do inventor norte-americano Thomas Edison (90 anos)

Dia Mundial da Menopausa - comemoração internacional, criada com o objetivo de alertar as mulheres sobre as mudanças que acontecem com seu corpo e incentivá-las a procurar um especialista que possa auxiliá-las a passar por essa fase da vida feminina com mais tranquilidade. Tem o apoio da Organização Mundial da Saúde e de várias ONGs do Brasil e do mundo