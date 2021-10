Média de ocupação para o feriado no estado do Rio é de 78%

Pesquisa da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) e do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (HotéisRio) revela que a média de ocupação da rede hoteleira no estado para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é de 78%. De acordo com as duas entidades, isso significa aumento de 21,53% em relação a 2020, quando o número atingiu 64,18%.

Para o secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, o estudo fortalece o trabalho desenvolvido pela Setur-RJ que visa o aumento de fluxo de turistas para o território fluminense. Segundo o secretário, a cada pesquisa apresentada fica mais evidente que o Rio de Janeiro está sendo um dos destinos nacionais mais procurados pelos viajantes. “Temos municípios batendo percentuais extremamente altos, como Teresópolis, na região turística Serra Verde Imperial, e Arraial do Cabo, na Costa do Sol, que marcaram, 94% e 92%, respectivamente”.

A pesquisa da ABIH-RJ e do HotéisRio mostra que além de Teresópolis, na Serra Verde Imperial, o município de Petrópolis registra, até o momento, 90% de ocupação, enquanto Nova Friburgo tem 78%. Na região das Agulhas Negras, Itatiaia/Penedo são destaque com 80%. No Vale do Café, no centro-sul do estado, Valença/Conservatória registra 78%; Vassouras, 75%; e Miguel Pereira, 65%.

Na Costa Verde, Angra dos Reis está com 85% de ocupação e Paraty, com 81% de quartos reservados. Na Costa do Sol, Macaé se destaca com percentual de 85%, seguida por Armação dos Búzios (75%), Cabo Frio (70%) e Rio das Ostras (45%).

Capital

A capital fluminense registra, até o momento, 86,70% dos quartos reservados, contra 51,30% no feriado do ano passado. O aumento foi de 69% de 2020 para 2021. Entre as regiões mais procuradas pelos turistas, destacam-se os bairros de Ipanema/ Leblon (94%), Flamengo/ Botafogo (89%), Leme/ Copacabana (87%), Barra da Tijuca/ São Conrado (86%) e centro (80%).

A pesquisa mostra ainda que os visitantes da cidade do Rio de Janeiro são originários, em sua grande maioria, do próprio Brasil (96%), liderados pelos turistas de São Paulo, seguidos de Minas Gerais, interior do estado e Espírito Santo. A sondagem apontou ainda que a maior parte dos visitantes é formada por por casais, famílias, visitantes individuais e grupos. Em relação à faixa etária, a maioria está entre 41 a 50 anos de idade. Os 4% restantes são de hóspedes estrangeiros vindos, principalmente, dos Estados Unidos, Argentina, Colômbia e Chile.