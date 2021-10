Sem Censura desta segunda-feira recebe Andrew Parsons

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, é o convidado do programa Sem Censura desta segunda (18). Ele faz um balanço dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, dos quais participaram 162 delegações, totalizando 4,4 mil atletas com deficiência em 22 modalidades esportivas. Fala também sobre a expectativa para os Jogos Paralímpicos de Inverno, previstos para março de 2022, em Pequim, na China, e sobre os preparativos para os Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024.

Antes de ser eleito presidente do IPC - sigla em inglês para Comitê Paralímpico Internacional - em 2017, Parsons já havia presidido o Comitê Paralímpico Brasileiro de 2009 até aquele ano. Passou pela vice-presidência e pelo Conselho Executivo do IPC, participou da Comissão de Rádio e Televisão do Comitê Olímpico Internacional (COI), da Comissão de Coordenação dos Jogos de Tóquio-2020 e do Canal Olímpico do COI.

Ao lado da apresentadora Marina Machado, participam desta edição os debatedores convidados Marília Arrigoni, apresentadora do programa Stadium, da TV Brasil, e o jornalista esportivo Luiz Roberto Magalhães.

