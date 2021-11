Hoje é Dia: Abolição da Escravidão e Dia do Samba

O Hoje é Dia destaca, nesta semana de 28 de novembro a 04 dezembro, o Dia Internacional da Abolição da Escravidão, comemoração instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em dezembro de 1995. Além disso, no dia 4 de dezembro é o aniversário de 5 anos da morte do poeta José Ribamar Ferreira, o Ferreira Gullar, conhecido por ser um dos fundadores do neoconcretismo, movimento que defendia a subjetividade nas poesias e artes plásticas.

Dia Internacional da Abolição da Escravidão

Instituído pela ONU em 22 de dezembro de 1995, o Dia Internacional da Abolição da Escravidão foi pensado como uma comemoração e um alerta. No ano de 1949, mais precisamente no dia 2 de dezembro, a ONU aprovou a Resolução Nº 317, que então adotou a Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição de Outrem. Dessa forma, o Dia Internacional da Abolição da Escravidão foi pensado para marcar este feito.

Mais de 12 milhões de africanos foram trazidos para as américas em condições de escravidão. Destes, aproximadamente metade veio para o Brasil. Depois de 100 anos, desde a abolição da escravatura no Brasil, ainda há diversos reflexos desta época na sociedade atual. A desigualdade e injustiça social, por exemplo, podem ser um retrato de um tempo onde os negros eram tratados como mercadoria, sem ter nenhum direito a seu favor.

A data também foi instituída para lembrar e combater a escravidão contemporânea, ainda presente no mundo. O trabalho análogo à escravidão, além de ferir os direitos humanos, também vai contra o código penal. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em dados de 2020, afirma que no Brasil foram resgatados 936 trabalhadores em situações análogas à escravidão.

Em reportagem de 2015, o Caminhos da Reportagem da TV Brasil retratou os Ecos da Escravidão, e como este tempo marcou a história do Brasil.

Ferreira Gullar

Falecido no dia 04 de dezembro de 2016 aos 86 anos, o escritor José Ribamar Ferreira, mais conhecido pelo seu pseudônimo Ferreira Gullar, foi muito importante para a história da poesia brasileira. Em 2002, chegou a ser indicado para o prêmio Nobel de literatura e em 2014 foi imortalizado e se tornou membro da Academia Brasileira de Letras.

Nascido no Maranhão, Gullar é autor de diversas obras, como Um Pouco Acima do Chão (1949), A Luta Corporal (1954) e Poemas (1958). Durante o seu exílio na capital argentina, ele escreveu a obra Poema Sujo (1976), uma de suas mais conhecidas. Veja abaixo, a partir do minuto 15, a entrevista com o escritor, em 2012, para o programa ABZ do Ziraldo da TV Brasil.

Parque Nacional do Iguaçu

No dia 28 de novembro vai fazer 35 anos desde o reconhecimento, pela UNESCO, do Parque Nacional do Iguaçu como Patrimônio Natural Mundial. Do tupi-guarani, Iguaçu significa “água grande”, nome dado às cataratas pelos nativos que habitavam o local. Criado por meio de um decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas em 1939, o parque é rico em belezas naturais e atrai turistas de todo o mundo.

Localizado no Paraná, a 17 quilômetros (km) da cidade de Foz do Iguaçu e a 5 km do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu é uma unidade de conservação federal de 1,7 mil km². O seu bioma é a Mata Atlântica, sendo o lar de espécies importantes para a biodiversidade brasileira. Além do reconhecimento de Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2012 as Cataratas do Iguaçu foram eleitas uma das sete maravilhas do mundo.

Abaixo você pode assistir à visita do programa Parques do Brasil, da TV Brasil, ao Parque Nacional do Iguaçu.

Dia Nacional do Samba

A Câmara de Vereadores da Bahia instituiu o dia 2 de dezembro como o Dia do Samba. Nesta data, em 1960, o compositor Ary Barroso, conhecido pelos seus sambas, chegou a Salvador, sendo ele natural de Minas Gerais. Por essa época, o samba já era conhecido em todo mundo, no entanto a Bahia e o Brasil ficaram eternamente marcados pelas suas composições. O samba, conhecido pelos seus diferentes estilos e tipos, marca a vida do brasileiro diariamente.

Confira a crônica sobre a origem do Dia do Samba feita por Rogério Sacchi de Frontein à TV Brasil.

Dia Mundial de Combate à Aids

No dia 1º de dezembro é comemorado o Dia Mundial de Combate à Aids. A data foi instituída em 1988 pela ONU, com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), em prol da prevenção e controle da aids. Neste dia, é comum que vários monumentos do mundo sejam iluminados com a cor vermelha.

Embora a ciência tenha desenvolvido medicamentos que bloqueiam a propagação do vírus pelo corpo e possibilitem uma boa qualidade de vida, os cientistas ainda não chegaram a uma cura. As buscas pela vacina definitiva da doença ainda continuam. No Brasil, o acesso ao tratamento e às suas formas de prevenção são garantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa Ciência é Tudo da TV Brasil detalhou o combate ao vírus no vídeo abaixo.

*Sob supervisão de Alessandra Esteves

*Com produção de Simone Magalhães

