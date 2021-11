Multimedalhista olímpico Torben Grael é o convidado do Sem Censura

Nesta -feira (8), o programa Sem Censura, da TV Brasil, recebe o multimedalhista olímpico brasileiro, Torben Grael, para um bate-papo sobre a trajetória de vitórias de sua carreira, que o consolidaram como um dos principais iatistas do mundo. Ele também conversa sobre o trabalho na coordenação técnica da Seleção Brasileira de Vela, durante o qual assistiu a filha, Martine Grael, conquistar dois ouros nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e em Tóquio 2020.

Com uma carreira de mais de 30 anos como atleta profissional da Vela, Grael acumulou mais de 96 mil milhas náuticas percorridas ao redor do mundo, participou de seis edições dos Jogos Olímpicos, além de Jogos Pan-americanos e campeonatos mundiais, onde também acumulou medalhas – cinco ouros mundiais, dois olímpicos e três pan-americanos, além de pratas e bronzes.

No programa, ele fala também sobre o Projeto Grael, organização não governamental (ONG) da qual é cofundador e que já atendeu 17 mil alunos nos últimos 23 anos. A ONG contribuiu com a transformação social de crianças e jovens da rede pública de ensino e inseriu mais de 300 alunos no mercado de trabalho.

Ao lado da apresentadora Marina Machado, conversam com o entrevistado os debatedores convidados Flávio Perez Guimarães, jornalista e gestor de Esportes, e Paulo Garritano, apresentador do programa Stadium, da TV Brasil.

O programa vai ao ar às 21h30

