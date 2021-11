Polícia identifica autor de ameaças contra diretores da Anvisa

A Polícia Civil do Paraná identificou o autor de ameaças contra diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As ameaças foram direcionadas também a escolas do estado do Paraná.

O autor enviou as mensagens ameaçando os diretores caso houvesse a aprovação da autorização de vacinas para crianças, com idades entre 5 e 11 anos, após o anúncio da Pfizer de que entraria com o pedido na Anvisa.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi intimado, compareceu à delegacia e prestou depoimento aos investigadores. Ele se disse arrependido de ter feito as ameaças ao órgão e às escolas. A Polícia Civil paranaense não divulgou mais informações sobre o homem. As investigações sobre o caso prosseguem.

A Polícia Civil não deu detalhes sobre o que será realizado daqui para frente e se o autor será responsabilizado.

Nesta semana, a Anvisa recebeu novas ameaças relacionadas à possibilidade de aprovação de vacinas contra a covid-19 para o público infantil. A direção do órgão informou que repassou esse novo caso às autoridades competentes para apuração e eventual responsabilização dos autores.