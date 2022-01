Hoje é Dia: veja datas e feriados de janeiro de 2022

Janeiro começa com um feriado logo em seu primeiro dia: é o Dia da Confraternização Universal, data estabelecida para pregar a união e o congraçamento entre as nações, no espírito de renovação e esperança que a chegada de um ano novo traz. Neste dia, em 2022, serão celebrados os 80 anos de assinatura da Declaração das Nações Unidas, documento ratificado por 26 países, que abriu caminho para a criação da Organização das Nações Unidas (ONU).

Logo nos primeiros dias de janeiro, os católicos celebram o Dia de Reis: a data remete, de acordo com a tradição da religião, à visita de três reis magos ao menino Jesus, nascido em Belém. É quando a árvore de Natal é desmontada e os enfeites, guardados. Pelo país, vários lugares fazem a Folia de Reis - também chamada de Reisado ou Festa de Santos Reis. No Rio de Janeiro, o dia 23 é feriado municipal, em função do dia de São Sebastião, padroeiro da cidade.

No dia 9 de janeiro, completam-se 200 anos do Dia do Fico - data em que o então príncipe regente do Brasil, Dom Pedro de Alcântara, contrariou as ordens portuguesas de retornar à Lisboa e permaneceu no Brasil, em episódio que marcou o início de um processo que terminaria com a Independência do Brasil.

O mês de janeiro também traz datas de aniversário e falecimento de grandes nomes da música, do esporte e da ciência. Na lista estão o escritor e filósofo Umberto Eco (faria 90 anos em 5 de janeiro), do cantor David Bowie (completaria 75 anos em 8 de janeiro), do físico Stephen Hawking (também nasceu em 8 de janeiro e completaria 80 anos), do político Leonel Brizola (faria 100 anos em 22 de janeiro), da imperatriz consorte do Império do Brasil, Maria Leopoldina (225 anos em 22 de janeiro), do político Jânio Quadros (faria 105 anos), do músico Tom Jobim (faria 95 anos), e dos ex-jogadores de futebol Eusébio (que faria 80 anos) e Tostão (completa 75) - todos nascidos em 25 de janeiro. Entre as personalidades que partiram em um mês de janeiro, as cantoras Elis Regina (que faleceu há 40 anos, no dia 19 de janeiro) e Maysa (que morreu há 45 anos, em um dia 22 de janeiro).

Janeiro também traz dias voltados ao acesso à educação e cultura, como o Dia do Domínio Público (1º de janeiro) e o Dia Mundial do Braille (4 de janeiro), e de proteção de direitos e populações, como o Dia da Liberdade de Culto (dia 7), do Combate à Intolerância Religiosa (dia 21), o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto (dia 27) e o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo (dia 28). Profissões como as de fotógrafo (8 de janeiro), astronauta (9 de janeiro), parteira tradicional (20 de janeiro), carteiro (25 de janeiro) e mágico (31 de janeiro) são celebradas neste mês.

As datas são alguns dos 76 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de janeiro: