Jazz na Rua volta a ser presencial no Memorial da América Latina

O Memorial da América Latina, na capital paulista, volta a receber, neste domingo (19), uma edição presencial do projeto Jazz na Rua, após cerca de dois anos. O evento, que inicia às 15h, ocorre na Praça da Sombra, e tem como atração principal a banda Fizz Jazz Band, com estilo da música de Nova Orleans do começo do século 20.

A pista de dança será aberta com a DJ Mari Souza, com um repertório centrado no jazz. Em seguida, Suzana Ruiz e Felipe Trizi irão ministrar uma aula aberta de lindy hop, estilo de dança surgido na década de 1930 no Harlem, em Nova York, e imortalizada pelos musicais de Hollywood.

É a sétima vez que o Memorial recebe o projeto, que busca difundir as danças do estilo musical com aulas abertas e gratuitas pela cidade. A primeira edição ocorreu em setembro de 2017, e a última, em novembro de 2019. Durante a pandemia de covid-19, as apresentações foram feitas virtualmente.

O Memorial da América Latina fica ao lado do terminal Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. O evento é gratuito e a entrada ocorrerá pelos portões 8 e 9.