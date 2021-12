Minhocão reabre para lazer noturno a partir desta segunda-feira

O Elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão, volta a ser liberado para lazer noturno a partir desta -feira (6). Com a flexibilização da pandemia, pedestres e ciclistas poderão aproveitar o local de a -feira, das 20h às 22h.

Durante os finais de semana, o Minhocão á novo horário de funcionamento para as atividades de lazer: das 7h às 22h.

O uso do local ficou suspenso por 20 meses por conta da pandemia de covid-19. Para permanência no Minhocão, os frequentadores precisam usar máscaras, evitar aglomeração e higienizar as mãos.

Segundo a prefeitura, estão sendo instalados mobiliário tático, como bancos e tablados de madeira, espaços para jogos e outras estruturas; todas removíveis.