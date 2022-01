Capital paulista tem chuvas acima da média para janeiro

A cidade de São Paulo já ultrapassou em 12% a média histórica de chuvas para janeiro, registrando até o início da manhã de hoje (31) 286,4 milímetros de chuva. Segundo o Centro de Gerenciamentos de Emergências (CGE) da capital paulista, a média para o mês é de 255,7 milímetros.

Para hoje, a previsão do centro é de temperaturas amenas, com os termômetros marcando 23º graus Celsius nas horas mais quentes do dia. O céu deve permanecer encoberto, com chuvas intermitentes especialmente entre a tarde e início da noite.

O tempo deve, de acordo com as previsões do CGE, permanecer instável e chuvoso nos próximos dias. No entanto, as chuvas devem diminuir de intensidade. O solo continua, porém, encharcado pelas chuvas do fim de semana, mantendo o risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

As temperaturas devem voltar a subir na quarta-feira (2), com períodos de sol, mas ainda com possibilidade de chuvas isoladas.

Estragos

As chuvas que atingem o estado de São Paulo desde sexta-feira (28) causaram pelo menos 21 mortes e estragos em diversos municípios, inclusive na região metropolitana. Em Franco da Rocha há registro de cinco mortes. Em Francisco Morato os temporais deixaram quatro vítimas e em Embu das Artes foram três mortes.

De acordo com a Defesa Civil estadual, os estragos deixaram 660 famílias desabrigadas ou desalojadas em todo o estado.