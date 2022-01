Defesa Civil alerta para fortes chuvas em quatro estados

A Defesa Civil Nacional, por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), alertou para fortes chuvas em quatro estados neste fim de semana. Ness sexta-feira (7), dois avisos meteorológicos de grande perigo (vermelho) foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

De acordo com o Inmet, o volume de chuvas previsto é acima de 100 milímetros (mm) por dia. Diante do cenário, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil vai monitorar a evolução dos avisos em tempo real e as regiões que devem ser afetadas já foram notificadas da situação.

O Inmet também destacou a atuação do fenômeno Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) em grande parte de Minas Gerais. A ZCAS é caracterizada quando uma faixa de nuvens fica praticamente estacionada, provocando grande quantidade de chuvas contínuas, na mesma área por, pelo menos, quatro dias.

As previsões indicam um volumes superiores a 100 mm por dia para a região metropolitana de Belo Horizonte, para a Zona da Mata Mineira, para o Rio Doce e para as regiões noroeste e oeste do estado.

Maranhão e Bahia

O Inmet também divulgou um alerta de chuva intensa para algumas o oeste da Bahia, nas regiões entre Brumado e Vitória da Conquista, até Porto Seguro e Teixeira de Freitas, no litoral sul, próximo a divisa com Minas Gerais. Desde o início das enchentes na Bahia, mais de 850 mil pessoas foram afetadas. Até agora, foram registradas 26 mortes e mais de 90 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Um total de 164 municípios baianos seguem em situação de emergência.

No Maranhão, o Corpo de Bombeiros atualizou para 695 o número de famílias desabrigadas pelas enchentes. Os municípios de Mirador, Grajaú, Barra do Corda, Jatobá, Paraibano e Formosa da Serra Negra estão com situação de emergência decretada.