Hoje é Dia: veja datas e feriados de fevereiro de 2022

O Hoje é Dia lembra que, em comparação a outros anos, fevereiro de 2022 será, por assim dizer, modesto em relação a feriados. O único ponto facultativo previsto para o mês (que pode ser, ainda, revogado em algumas cidades por conta da pandemia da covid-19) é a segunda-feira de carnaval, que cai no dia 28 de fevereiro.

Além desta data, o fevereiro de 2022 é repleto de fatos históricos. A semana entre 11 e 18 de fevereiro é marcada pelos 100 anos da realização da Semana de Arte Moderna, em São Paulo (evento que revolucionou a arte no Brasil).

Já o dia 19 é marcado pelos 50 anos da primeira transmissão de TV a cores no país. O evento em questão é a abertura da Festa da Uva de 1972, realizada na cidade de Caxias do Sul (RS).

O mês reserva, ainda, no dia 6, os 70 anos do dia em que Elizabeth II assumiu o posto de rainha do Reino Unido.

Em relação a figuras históricas, fevereiro de 2022 é marcado pelos 120 anos do nascimento do arquiteto Lúcio Costa (dia 27), 25 anos de morte do cantor Chico Science (dia 2) e 30 anos de morte do ex-presidente Jânio Quadros (dia 16). O mês reserva, ainda, o Dia de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes (2 de fevereiro) e o Dia Mundial de Combate ao Câncer (4 de fevereiro).

As datas são alguns dos 74 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de fevereiro de 2022