Onda de calor segue no Sul e temperatura pode chegar a 40º em SC

A onda de calor que atinge o Sul do país desde a última quinta-feira (13) continua atuando sobre a região, e as temperaturas podem chegar (17) a 40o Celsius no extremo oeste de Santa Catarina.

A Defesa Civil catarinense emitiu alerta de risco moderado a alto, de fortes pancadas de chuvas com raios, rajadas de vento e possível queda de granizo no fim da tarde e à noite, enquanto durar a onda de calor. As regiões central e leste do estado, onde há mais umidade, são mais suscetíveis, segundo o órgão.

“Entre (19) e -feira (20), a onda de calor continua a manter as temperaturas muito altas em Santa Catarina, com tardes em que as temperaturas ultrapassam os 30°C em todas as regiões e, pontualmente, e podem chegar a superar os 40°C no Oeste”, informa a previsão divulgada pela Defesa Civil do estado.

A onda de calor que se encontra sobre o Sul do país veio da Argentina, onde foram registradas temperaturas de até 44oC, e chegou ao Rio Grande do Sul na última -feira (13). Na (14), foi registrada temperatura máxima de 41,7°C em Bagé (RS), a maior para o município desde o início dos registros, em 1912.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na semana passada, alerta de perigo alto, informando que as temperaturas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná deveriam ficar 5° acima da média no período, por até cinco dias.