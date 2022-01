Orquestra Petrobras Sinfônica inicia turnê nacional por Recife

A Orquestra Petrobras Sinfônica (OPESinfônica) inicia turnê nacional no próximo dia 15, percorrendo cinco cidades das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A programação celebra os 35 anos de patrocínio da Petrobras à orquestra e se estende até o dia 12 de fevereiro, oferecendo concertos para públicos de todas as faixas de idade e apresentando diversidade de timbres e estilos que já se tornou marca registrada da orquestra. O objetivo é aproximar o público brasileiro da música sinfônica.

Em cada cidade - Recife, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Vitória - serão apresentados pelo menos dois concertos diferentes. Nos Concertos Clássicos, sob a regência do maestro Isaac Karabtchevsky, a entrada será gratuita. Fazem parte do repertório a Cavalaria Ligeira, de Suppé; Redenção, de Liduino Pitombeira (música inédita, cuja estreia mundial se dará na turnê); e Sinfonia nº 4, de Schumann.

Nos Concertos Pops, com cobrança de ingressos, os solos de guitarra serão substituídos pelo violino elétrico. Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, o concerto Guns N’ Roses Sinfônico traz os maiores sucessos da banda norte-americana liderada por Axl Rose, como Patience, Sweet child o’mine e Paradise city, além de Welcome to the jungle.

Para as crianças e famílias, a OPESinfônica, sob a regência do maestro Felipe Prazeres, apresentará o concerto Mundo BitaSinfônico, que marca o lançamento do álbum homônimo, com releituras sinfônicas de diversos sucessos do fenômeno infantil, como Fazendinha, Safari e Trem das Estações. Em Recife, o concerto será transmitido online para todo o Brasil pelo canal 'YouTube @OPESinfonica', com a participação de Chaps Melo, fundador do Mundo Bita.

Depois de ficar um ano e meio recluso, em função da pandemia do novo coronavírus, o maestro Isaac Karabtchevsky mostrou satisfação em viajar pelo país, indo ao encontro do público brasileiro. “Eu considero a possibilidade de retomar a turnê presencial da Orquestra Petrobras Sinfônica um grande salto em direção à plena restituição à vida cultural brasileira. É uma alegria poder visitar essas cidades e estar próximo do público”, disse o maestro, que foi indicado pelo jornal The Guardian como um dos ícones vivos do Brasil.

Turnê

A turnê da OPS será aberta no dia 15 deste mês, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife, às 16h, com transmissão online para todo o Brasil, com o concerto Mundo Bita Sinfônico, que terá a participação de Chaps Melo, fundador do Mundo Bita. Às 19h30, haverá o concerto Guns N’ Roses Sinfônico.

Os concertos programados para Belo Horizonte, no Palácio das Artes, ocorrerão nos dias 19, às 18h (Mundo Bita Sinfônico); e no dia 20, às 20h30 (Concerto Clássico gratuito). De Minas Gerais, a OPESinfônica seguirá para Brasília, onde haverá Concerto Clássico gratuito no dia 22, às 19h, na Catedral Metropolitana e, no dia 23, às 17h, Mundo Bita Sinfônico, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A próxima parada será em Curitiba, no Teatro Guaíra, onde a orquestra apresentará, no dia 2 de fevereiro, o concerto Mundo Bita Sinfônico, às 17h. No mesmos dia e local, será apresentado o concerto Guns N’ Roses Sinfônico, às 21h. Ainda em Curitiba, haverá Concerto Clássico gratuito no dia 3, às 20h, também no Teatro Guaíra. A turnê será encerrada em Vitória, na Arena Patrick, no dia 12 de fevereiro, com o concerto Mundo Bita Sinfônico, às 16h; e o concerto Guns N’ Roses Sinfônico, às 20h30.

Ingressos

Os concertos Mundo Bita Sinfônico e Guns N’ Roses Sinfônico têm ingressos a preços de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada); e a partir de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), respectivamente. Os ingressos para esses concertos pagos devem ser adquiridos previamente nos sites Eventim, em Belo Horizonte; Sympla, em Brasília e Vitória; e Ticket Fácil, em Curitiba.

Na semana dos concertos, em Recife, um concurso cultural nas redes sociais da orquestra selecionará 150 seguidores para assistirem às apresentações presencialmente. De acordo com a assessoria de imprensa da OPESinfônica, os ingressos gratuitos também ficarão disponíveis nos sites de venda cinco dias antes dos concertos.

Na Catedral de Brasília, a entrada dos espectadores será por ordem de chegada.