Programação de bibliotecas de SP tem games como tema

Duas bibliotecas públicas na capital paulista estão com as atividades de férias em janeiro voltadas para uma série de oficinas, bate-papos e vivências com a temática gamer: a Biblioteca de São Paulo (BSP), na zona norte, e a Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL), na zona oeste.

A programação tem como destaque a oficina Desenvolvendo Jogos, em que as crianças assumem o papel de construtores de games ao elaborar uma fase de jogo no aplicativo Pocket Code. O objetivo é oferecer uma experiência prática de posicionar os personagens e criar cenários simples, além de apresentar os bastidores do desenvolvimento de jogos. A atividade, que ocorre em 14 de janeiro na BSP e no dia 16 na BVL, é indicada para crianças de 7 a 12 anos.

Já a oficina Mundo dos Games propõe a reprodução com sucata e outros materiais disponíveis na natureza de um ambiente de um jogo à escolha dos participantes, sem a utilização de qualquer aparato digital. A atividade, coordenada por psicólogos, apresenta ainda os conceitos básicos sobre regras, fases, personagens e cenários. A atividade é indicada também para crianças de 7 a 12 anos, e ocorre no dia 21 na BSP e 23 de janeiro na BVL.

Além das atividades presenciais, as duas bibliotecas oferecem a opção de dois eventos virtuais, ao vivo: A palestra Os Andrades – uma aventura de Mário de Andrade, o gamer designer Fifo Lazarini apresenta o processo criativo do jogo que mistura realidade com fantasia. A atividade é indicada para jovens a partir de 14 anos e será realizada pelo Zoom no dia 19. As inscrições já estão abertas no link bsp.org.br/inscricao.

Já no bate-papo Angola Janga, os fundadores do estúdio de jogos Sue The Real, Raquel Motta e Marcos Silva, vão explicar o processo de criação e desenvolvimento do game Angola Janga: Picada dos Sonhos, baseado no livro Angola Janga. A atividade é indicada para maiores de 16 anos e será realizada pelo Zoom no dia 26 de janeiro. As inscrições já estão abertas no link bvl.org.br/inscricao.