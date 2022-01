Rodízio de abastecimento de água é retomado em Curitiba

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) retomou nesta terça-feira (4) o rodízio no abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana. A medida havia sido suspensa no dia 23 de dezembro por conta das festas de fim de ano. Ao todo, foram 12 dias de suspensão.



O racionamento será no modelo de 60 horas de abastecimento (dois dias e meio) por 36 horas de interrupção (um dia e meio).



A medida, que vem sendo adotada desde meados do ano passado, por causa da crise hídrica no abastecimento dos reservatórios que alimentam a região metropolitana, abrange cerca de 3,5 milhões de consumidores.



De acordo com a Sanepar, o nível dos reservatórios do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (Siac) chegou a melhorar ao longo das últimas semanas, mesmo com a suspensão do racionamento, saindo de 66,14% para 67,82%. Os motivos seriam o aumento das chuvas e a redução no consumo pela população.