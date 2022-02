Chuvas: sobe para 15 número de corpos encontrados em Franco da Rocha

O Corpo de Bombeiros encontrou outros dois corpos na tarde de ontem (3) em Franco da Rocha na área afetada pelo deslizamento de terra do último fim de semana, após fortes chuvas que atingiram a cidade, da região metropolitana de São Paulo.

Os Bombeiros localizaram 15 vítimas até o momento. O Corpo de Bombeiros informou que continua a busca por outros três desaparecidos.

Segundo a corporação, os corpos das vítimas encontradas na tarde desta quinta-feira foram encaminhados para o Instituto de Criminalística de São Paulo, para o trabalho de identificação.

Situação no estado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou 31 óbitos em razão das chuvas que atingem diversas regiões do estado, desde sexta-feira passada (28). Os transtornos provocados pelas enchentes deixaram cerca de 5.548 famílias desabrigadas ou desalojadas.

Entre as vítimas há de oito crianças. Além disso, há 14 feridos e 3 desaparecidos. Ainda de acordo com a Defesa Civil, 39 municípios do estado registram casos de alagamentos, queda de árvores, queda de muros e deslizamentos de terra, em razão das chuvas.