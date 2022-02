Motorista encontra lentidão em rodovias do litoral sul paulista

O motorista que deixa São Paulo em direção ao litoral sul encontra muita lentidão nesta manhã de domingo (27). Por causa do grande movimento de veículos, a concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta/Imigrantes, adotou a Operação Descida (7x3). Com isso, a descida é feita pelas pistas norte e sul da via Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida para a capital ocorre apenas pela pista norte Imigrantes.

Neste momento, o motorista encontra congestionamento tanto na Via Anchieta quanto na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral.

Na Anchieta, há congestionamento entre os quilômetros 22 e 31. Já na Imigrantes, há dois pontos de congestionamento: o primeiro, entre os quilômetros 22 e 32 e, o segundo, entre os quilômetros 35 e 40. Já nas rodovias que chegam ao litoral norte paulista não há pontos de lentidão.