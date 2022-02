PF faz operação para fiscalizar carregamentos de madeira

A Polícia Federal deflagrou hoje (11) operação para fiscalizar carregamentos de madeira no porto de Manaus. A iniciativa contou com a participação de 30 policiais federais, agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e, na condição de alunos, representantes da Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Portugal e Rússia.

A ação objetivou colocar em prática conhecimentos sobre identificação de possíveis fraudes no carregamento a partir da conferência das espécies, dos volumes e informações constantes na documentação da madeira.

Essa foi a última etapa de um curso sobre fiscalização de madeira, oferecido a policiais alfandegários da América Latina, Europa e Estados Unidos a partir do último dia 7, no Centro de Integração e Aperfeiçoamento em Polícia Ambiental (Ciapa), base da PF na floresta amazônica.

Madeira ilegal

O curso contou com a participação de um professor convidado da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que desenvolveu um software capaz de identificar a espécie da árvore com uma simples foto de um pedaço da madeira feita a partir de celular, evitando, assim, um dos tipos de fraudes mais comuns no tráfico de madeira ilegal.

O Projeto Madeira Legal conta com o apoio do El Pacto Europa-Latino América-Programa de Assistência Contra o Crime Transnacional Organizado, que reconhece na Polícia Federal a prioridade de lutar contra o tráfico internacional de madeira. A organização objetiva a realização de operações conjuntas entre a América Latina e países da União Europeia.